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Глава ВОЗ: Более 8 тыс. малолетних детей в Газе страдают от острого недоедания

Глава ВОЗ: Более 8 тыс. малолетних детей в Газе страдают от острого недоедания По меньшей мере 8 тыс. детей в возрасте до 5 лет в секторе Газа страдают от острого недоедания.
Другие страны
15 июня 2024 г. 10:31
Глава ВОЗ: Более 8 тыс. малолетних детей в Газе страдают от острого недоедания
Тедрос Адханом Гебрейесус

По меньшей мере 8 тыс. детей в возрасте до 5 лет в секторе Газа страдают от острого недоедания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Значительная доля населения Газы подвержена катастрофическому голоду или схожим с нехваткой еды условиям. Более 8 тыс. детей в возрасте до 5 лет голодают или проходят лечение от острого недоедания, в том числе у 1,6 тыс. оно в тяжелой форме", - указал он.

"Наилучшим лекарством стал бы мир в секторе Газа", - добавил глава ВОЗ.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: Qəzzada 8 mindən çox azyaşlı uşaq kəskin qida çatışmazlığından əziyyət çəkir

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