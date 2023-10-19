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Глава военной администрации Запорожья рассказал о разрушениях и потерях на юге Украины - ЭКСКЛЮЗИВ

Глава военной администрации Запорожья рассказал о разрушениях и потерях на юге Украины - ЭКСКЛЮЗИВ Обстрелы украинских территорий за последний месяц стали более интенсивными, примерно в 1,5-2 раза, большая часть обстрелов приходится на гражданские населенные пункты.
Другие страны
19 октября 2023 г. 13:06
Глава военной администрации Запорожья рассказал о разрушениях и потерях на юге Украины - ЭКСКЛЮЗИВ

Обстрелы украинских территорий за последний месяц стали более интенсивными, примерно в 1,5-2 раза, большая часть обстрелов приходится на гражданские населенные пункты.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил глава военной администрации Запорожской области Украины Юрий Малашко.

По его словам, в среднем наносятся около 130-150 ударов в сутки, главной целью остаются объекты гражданской инфраструктуры.

"В результате разрушаются в среднем 20-30 домов в сутки. В основном это одноэтажные дома. С начала войны в Орехово погибли 437 человек, в том числе 26 детей. Более 1,5 тысяч человек получили ранения, около 50 человек пропали без вести", - сказал он.

Малашко также сообщил, что в Запорожской области на данный момент разрушено более 8 тысяч зданий.

"Речь идет не только о подконтрольных Украине территориях, но и оккупированной части области. Вооруженные силы Украины уже освободили здесь 4 населенных пункта", - добавил он.

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