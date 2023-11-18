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Глава военного ведомства Франции во второй раз за двое суток приехал в Катар

Глава военного ведомства Франции во второй раз за двое суток приехал в Катар Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню во второй раз за два дня прибыл с визитом в Катар.
Другие страны
18 ноября 2023 г. 15:13
Глава военного ведомства Франции во второй раз за двое суток приехал в Катар

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню во второй раз за два дня прибыл с визитом в Катар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Le Monde.

По ее данным, Лекорню прибыл в Катар "второй раз за последние 48 часов для встречи с премьер-министром и главой внешнеполитического ведомства Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани".

Ранее он также посетил Египет, Саудовскую Аравию и Израиль.

По данным газеты, в ходе этих встреч глава французского военного ведомства обсуждал освобождение заложников, захваченных ХАМАС в ходе нападения на Израиль 7 октября. В заложниках у ХАМАС могут находиться восемь французских граждан.

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