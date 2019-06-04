Глава военного совета Судана объявил о проведении всеобщих выборов

Глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о формировании временного правительства и призвал провести всеобщие выборы в течение девяти месяцев. Как передает Report, об этом сообщает Skynews Arabia.

"В течение девяти месяцев мы сформируем временное правительство для организации выборов... не более чем через 9 месяцев", - заявил он в телевизионном обращении к нации.

Временное суданское правительство должно будет также привлечь к ответственности представителей "прошлого режима", обвиняемых в коррупции.

Глава военного совета также объявил о прекращении переговоров с оппозицией и пообещал провести расследование гибели граждан при разгоне палаточного лагеря оппозиции в Хартуме, в результате которого, по последним данным, погибли 35 человек.