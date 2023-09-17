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Глава военного комитета: В случае атаки НАТО задействует 300 тысяч военных

Глава военного комитета: В случае атаки НАТО задействует 300 тысяч военных НАТО в соответствии со своими новыми оборонными планами в случае потенциальной атаки планирует в первый месяц задействовать 300 тысяч военных, которые для этого должны постоянно находиться в состоянии высокой готовности.
Другие страны
17 сентября 2023 г. 00:36
Глава военного комитета: В случае атаки НАТО задействует 300 тысяч военных

НАТО в соответствии со своими новыми оборонными планами в случае потенциальной атаки планирует в первый месяц задействовать 300 тысяч военных, которые для этого должны постоянно находиться в состоянии высокой готовности.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил в Норвегии глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр.

По его словам, вместе с недавно вступившей в альянс Финляндией и Швецией, которая пока не является членом НАТО, силы альянса могут достичь 3,5 миллиона человек.

"Если мы говорим о коллективной обороне, у нас не будет времени подготовиться к атаке, которая уже происходит. И атаку планируем не мы, а противник. Если они атакуют, мы должны быть готовы.

Поэтому нам нужно больше военных в высокой степени готовности, а это не то, что можно сделать за ночь. Им будет необходима подготовка, оружие, боеприпасы, все прочее. Поэтому мы говорим о 300 тысячах военных в высокой степени готовности. Всего страны НАТО вместе с Финляндией и Швецией располагают 3,5 миллиона военных", - добавил Бауэр.

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Версия на азербайджанском языке Admiral: “Hücum olacağı təqdirdə NATO ilk ayda 300 min əsgərdən istifadə edəcək”

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