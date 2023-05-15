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Глава военного комитета НАТО прибыл в Кишинев

Глава военного комитета НАТО прибыл в Кишинев Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр прибыл с двухдневным официальным визитом в Кишинев.
Другие страны
15 мая 2023 г. 13:43
Глава военного комитета НАТО прибыл в Кишинев

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр прибыл с двухдневным официальным визитом в Кишинев.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Молдовы.

"Делегация во главе с председателем Военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) адмиралом Робертом Бауэром находится с официальным визитом в Кишиневе с 15 по 17 мая", - сообщается на сайте Минобороны.

В рамках визита адмирал Бауэр проведет рабочие встречи с руководством Минобороны и Генштаба, должностными лицами, а также с представителями парламентской комиссии по нацбезопасности, обороне и общественному порядку.

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