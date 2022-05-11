Глава ВМС НАТО раскрыл планы альянса в Черном море

Военно-морские силы НАТО не намерены долго находиться вне акватории Черного моря.

Военно-морские силы НАТО не намерены долго находиться вне акватории Черного моря.

Как передает Report, об этом сказал командующий ВМС НАТО вице-адмирал Кит Блаунт, который находится с трехдневным визитом в Болгарии.

"Не могу информировать вас о наших оперативных планах, но могу вас уверить, что мы не планируем долго оставаться вне Черного моря", - заявил вице-адмирал, отвечая на вопрос Болгарского национального радио .

"Солидарность в эти трудные времена очень важна. Хочу заверить, что НАТО остается связано с Черным морем и регионом", - дополнил Блаунт, слова которого во вторник приводит пресс-служба Минобороны Болгарии. Также вице-адмирал подчеркнул необходимость координации совместных усилий в акватории Черного моря, а также отметил, что "болгарские ВМС играют большую роль в ее достижении". "В лице военно-морских сил Болгарии, Румынии и Турции НАТО постоянно присутствует в Черном море", - отметил он.

Командующий ВМС Болгарии контр-адмирал Кирил Михайлов в свою очередь подчеркнул, что Болгария "проводит постоянный контроль над морским пространством вместе с коллегами из Румынии и Турции".