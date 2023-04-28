Глава вещательной корпорации BBC подал в отставку на фоне коррупционного скандала

Председатель совета управляющих вещательной корпорации BBC Ричард Шарп подал в отставку после проведения расследования обстоятельств его назначения в 2020 году.

Председатель совета управляющих вещательной корпорации BBC Ричард Шарп подал в отставку после проведения расследования обстоятельств его назначения в 2020 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении Шарпа, которое приводит корпорация.

По его словам, адвокат Адам Хеппинстолл, который вел упомянутое расследование, заключил, что Шарп нарушил "кодекс назначения на общественные должности".

Ранее газета The Sunday Times сообщила, что Шарп, в прошлом бывший банкир из банка Goldman Sachs, в конце 2020 года был вовлечен в поиски гаранта для кредита в размере 800 тыс. фунтов (около 1 млн фунтов по нынешнему курсу) для занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Как отмечалось в статье, это было вызвано большими финансовыми расходами Джонсона с учетом его разводов, необходимости содержать детей, а также провести ремонт в канцелярии на Даунинг-стрит. Через несколько недель после этого Шарп был одобрен как председатель совета управляющих Би-би-си.