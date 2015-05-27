​Глава Венесуэлы пообещал не допустить долларизации страны

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во вторник, что не допустит долларизации экономики своей страны.

"В Венесуэле не было и не будет долларизации, нашей валютой является и всегда гордо будет боливар, а ресурсы, которые мы получаем в иностранных валютах, будем продолжать инвестировать, каждый получаемый доллар пойдет в строительство жилья, образование, здравоохранение и питание", - приводит канал VTV слова Мадуро.

Ранее несколько стран Латинской Америки, в том числе на фоне сильных экономических неурядиц, отказались от собственной бумажной валюты и перешли на доллары США. К их числу относятся Панама, Сальвадор, Эквадор, доллар также почти повсеместно принимается в качестве платежного средства в Коста-Рике.