Глава венесуэльской оппозиции едет в Нью-Йорк

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, которому решением суда запрещен выезд из страны, намерен посетить Нью-Йорк в конце сентября, куда в это время на общеполитическую дискуссию в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН приедут лидеры многих государств, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Во время поездки Х.Гуайдо рассчитывает встретиться с руководителями некоторых стран, которые признали его в качестве временно исполняющего обязанности президента Венесуэлы. В частности, прорабатывается вопрос о его встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Аргентинские СМИ пишут, что если Х.Гуайдо совершит визит в Нью-Йорк, он нарушит постановление Верховного суда от 30 января, запрещающее ему покидать страну, пока прокуратура проводит предварительное расследование в отношении оппозиционера. По словам официальных властей, следственные действия осуществляются в связи с "актами насилия", которые произошли в стране после того, как Х.Гуайдо провозгласил себя президентом Венесуэлы.

Тем не менее, несмотря на решение суда, Х.Гуайдо уже выезжал за пределы Венесуэлы: 22 февраля он прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей Боливарианской Республики. Затем в течение недели он также посетил Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор, после чего вернулся на родину.