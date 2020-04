Глава ведущего агентства уходит в отставку

Уильям Льюис, исполнительный директор информационного агентства Dow Jones, специализирующегося на финансовых новостях, уходит со своего поста.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal, которая входит в структуру Dow Jones.

51-летний Льюис возглавлял агентство на протяжении шести лет. Он также являлся издателем The Wall Street Journal.

Льюис во многом способствовал успешному переходу изданий в цифровую среду, отмечает газета. При нем число подписчиков The Wall Street Journal увеличилось в три раза и достигло почти двух миллионов человек. До этого Льюис был исполнительным директором в медиахолдинге News Corp, который объединяет Dow Jones, The Wall Street Journal и ряд других изданий.

По данным газеты Financial Times, Льюис также работал в ряде британских изданий, в частности в самой Financial Times, The Sunday Times и The Daily Telegraph.