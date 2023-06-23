Глава "Вагнер": Российская армия отступает в Украине, президента Путина обманывают

Российские войска отступают по линии фронта в Украине - в Запорожье и Херсоне, в то время как Минобороны и Генштаб России говорят о возможной победе и представляют недостоверную информацию президенту РФ В. Путину.

Российские войска отступают по линии фронта в Украине - в Запорожье и Херсоне, в то время как Минобороны и Генштаб России говорят о возможной победе и представляют недостоверную информацию президенту РФ В. Путину.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

По его словам, ВСУ активно нейтрализует российскую армию. "ВСУ продавливают российскую армию, мы умываемся кровью, резервы никто не дает, управления никакого нет", - заявил он, добавив, что Минобороны и Генштаб "все еще надеются, что могут выиграть эту войну" и "тщательно обманывают президента". Поэтому и слышишь "про 60 уничтоженных "леопардов", про три тысячи уничтоженных солдат противника".

В своем видео Пригожин поделился и своим видением происходящих в Украине событий. В частности, основатель ЧВК Вагнера заявил, что к 24 февраля 2022 года ситуация в Донбассе не отличалась от того, что происходило там с 2014-го. Украина не собиралась вместе с НАТО нападать на Россию. Минобороны, говоря о готовящемся украинском наступлении, обманывало и общественность, и президента России, утверждает Пригожин.

По мнению ЧВК, было ошибочным надеяться завершить войну за три дня, взяв Киев. В первые дни были совершены и другие критические ошибки, в результате Шойгу "погубил тысячи человек — самую боеспособную часть армии".

Война была нужна лишь для того, чтобы "кучка" людей просто "поторжествовала и попиарилась", а также олигархам, которые на ней наживаются, отметил Пригожин. "Наша священная война с теми, кто обижает русский народ, превратилась в рэкет, превратилась в крысятничество", - добавил он.

При этом, подчеркнул он, российские солдаты продолжают гибнуть и получать тяжелые ранения. "Время стремительно схлопывается", - сказал Пригожин.