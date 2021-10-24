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Глава Узбекистана проголосовал на президентских выборах

Глава Узбекистана проголосовал на президентских выборах Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проголосовал на проходящих в воскресенье выборах главы государства.
Другие страны
24 октября 2021 г. 10:12
Глава Узбекистана проголосовал на президентских выборах
Шавкат Мирзиёев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проголосовал на проходящих в воскресенье выборах главы государства.

Как передает Report, об этом сообщило издание Газета.uz.

Сам Мирзиёев баллотируется на высший государственный пост от Либерально-демократической партии Узбекистана. По данным издания, он проголосовал на 59-м избирательном участке в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента. Вместе с ним на участок пришли девять членов его семьи.

Президентские выборы проходят в воскресенье в Узбекистане. На пост главы государства претендуют пять кандидатов, включая действующего президента Шавката Мирзиёева. Порог явки составляет 33%. Голосование продлится до 20:00 по местному времени (19:00 - бакинское время). В республике открыто 9 925 избирательных участков, в списках избирателей около 19,9 млн человек. Мониторинг проводят более тысячи международных наблюдателей, освещают голосование 116 зарубежных и около 1,5 тыс. местных журналистов.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan rəhbəri prezident seçkilərində səs verib

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