Глава Уругвая объявил ЧС в стране из-за растущего числа убийств женщин

Президент Уругвая Табаре Васкес объявил чрезвычайную ситуацию в стране из-за растущего числа убийств женщин, следует из распоряжения, опубликованного на сайте администрации главы государства, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Ввиду волнений, вызванных недавними актами насилия в отношении женщин, президент ... решил объявить чрезвычайное положение на национальном уровне из-за насилия по половому признаку", - отмечается в решении.

Кроме того, в школах и в тюрьмах будут проведены общественные кампании и виртуальные курсы по пропагандированию защиты женщин.

По данным МВД Уругвая, ежедневно в стране регистрируется 108 жалоб на насилие по половому признаку. Представители феминистических организаций утверждают, что в этом году погибли 35 женщин от рук мужчин. Три молодые женщины были убиты во время рождественских каникул.