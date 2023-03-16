Глава Twitch ушел в отставку

Генеральный директор стримингового сервиса Twitch Эммет Шир объявил об уходе в отставку с поста после более десяти лет работы главой сервиса.

Генеральный директор стримингового сервиса Twitch Эммет Шир объявил об уходе в отставку с поста после более десяти лет работы главой сервиса.

Как передает Report, об этом сообщает TechCrunch.

"Twitch часто кажется мне ребенком, которого я тоже воспитываю. И хотя я желаю быть с ним рядом, мне кажется, что в свои 16 лет Twitch готов выехать из дома и рискнуть начать самостоятельную жизнь", - отметил он.

Шир - один из основателей Justin.tv, сервиса прямых трансляций. На его основе и был создан Twitch, побочный стартап специально для трансляций игр. Со временем Justin.tv потерял в популярности, что сделало Twitch основным проектом бизнесмена с 2014 года.

Роль генерального директора возьмет на себя Дэн Клэнси с настоящего времени, без переходного периода. Шир останется советником в Twitch.

"Эммет посвятил 16 лет созданию Twitch, поддержке нашей миссии. Я благодарен за возможность продолжить работу вместе с командой, которая так глубоко заботится о наших стримерах и сообществе Twitch", - заявил Клэнси.

В настоящее время Twitch является главной мировой платформой для прямых трансляций на любые темы, но известность сервис получил за стримы игр, в особенности онлайн-проектов с множеством игроков. Со временем на сервисе также стали доступны разговорные эфиры и трансляции с улиц, из кафе, клубов и магазинов.