Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС прекращение огня в Газе

Глава Национальной разведывательной организации Турции (МИТ) Ибрагим Калын провел телефонный разговор с уполномоченными лицами политбюро палестинского радикального движения ХАМАС.
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Согласно информации, стороны обсудили последнюю ситуацию в Газе. В ходе телефонного разговора была достигнута договоренность о продолжении обсуждений для прекращения огня в Газе.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что достижение соглашения по Газе возможно на этой неделе.