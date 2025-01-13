Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС прекращение огня в Газе

Глава Национальной разведывательной организации Турции (МИТ) Ибрагим Калын провел телефонный разговор с уполномоченными лицами политбюро палестинского радикального движения ХАМАС.

Глава Национальной разведывательной организации Турции (МИТ) Ибрагим Калын провел телефонный разговор с уполномоченными лицами политбюро палестинского радикального движения ХАМАС.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Habertürk.

Согласно информации, стороны обсудили последнюю ситуацию в Газе. В ходе телефонного разговора была достигнута договоренность о продолжении обсуждений для прекращения огня в Газе.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что достижение соглашения по Газе возможно на этой неделе.