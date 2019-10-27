Глава Total считает, что политика США на Ближнем Востоке приводит к росту цен на нефть

Политика, которую на Ближнем Востоке проводит Вашингтон, создает тенденцию к повышению цен на нефть и нефтепродукты. Такое мнение выразил председатель правления и главный исполнительный директор компании Total Патрик Пуянне в интервью, опубликованном в воскресенье в газете Le Journal du Dimanche, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Как только оказывается воздействие на ближневосточные страны-нефтепроизводители, подлинный мировой источник нефти, это приводит к резкому обострению ситуации на рынках", - отметил он. По его словам, "возобновление геополитических конфликтов в этом регионе было спровоцировано США", когда американская администрация "приняла решение об оказании максимального давления на Иран с тем, чтобы не допустить осуществления им экспорта нефти". "Пытаясь таким образом удушить эту страну, США создали сильную напряженность", - убежден Пуянне.

Все это, по его мнению, "привело к атакам на танкеры в Ормузском проливе". "А в дальнейшем - и к невиданной доселе по своим масштабам атаке на нефтепроизводственные комплексы в Саудовской Аравии, что стало самой крупной атакой такого рода со времен Второй мировой войны", - отметил глава Total.

Вместе с тем он подчеркнул, что "мировая экономика, чьи темы роста сейчас замедлились, не может допустить существования слишком высоких цен на нефть". "Не думаю, что именно к установлению таких цен стремится ОПЕК, и полагаю, что они удовлетворятся ценами за баррель нефти в пределах 60-70" долл., - отметил Пуянне.

Увеличение использования газа и возобновляемых источников в мировой энергетике приведет через 20 лет к сокращению объема рынка нефти, заявил Пуянне. "Нефть будет оставаться важным энергоносителем еще долгое время. Однако примерно через два десятилетия нефтяной рынок должен начать уменьшаться. При этом рынок газа, напротив, будет значительно расти", - считает он.