Глава Торговой палаты Британии ушел в отставку после слов о ЕС

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Генеральный директор общебританской Торговой палаты Джон Лонгуорт подал в отставку - после того как его отстранили от работы за высказывания о пользе для Британии в случае выхода из состава Европейского союза, информирует Report со ссылкой на BBC.

В четверг, выступая на ежегодной конференции этого объединения предпринимателей, Лонгуорт сказал, что долгосрочные перспективы Британии вне Евросоюза выглядят более яркими, чем в его составе.

По его словам, дела в экономике Британии пойдут гораздо лучше после выхода из ЕС.

Спустя два дня чиновник был временно отстранен от занимаемой должности за действия, идущие вразрез с официальной позицией организации по соблюдению нейтралитета в данном вопросе.

Торговая палата Британии заявила, что как организация она остается в стороне от диспута о членстве страны в ЕС и не будет вести кампанию в поддержку той или иной стороны на предстоящем 23 июня референдуме, так как взгляды ее членов по этому вопросу существенно расходятся.