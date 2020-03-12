Глава Токио отвергла возможность отмены Олимпиады из-за объявления пандемии коронавируса

Губернатор Токио Юрико Коикэ считает, что объявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о начале пандемии заболевания, вызываемого (COVID-2019), окажет воздействие на проведение летней Олимпиады в японской столице, хотя ее отмену она по-прежнему отвергает.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, слова губернатора цитирует информационное агентство Kyodo.

"Влияние, как мне кажется, будет, однако, конечно, отказ от Олимпиады представляется немыслимым". Коикэ подчеркнула, что Токио уже приложил немало усилий к подготовке летних Игр.

Напомним, что Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Паралимпийские игры состоятся с 25 августа по 6 сентября.