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Глава тайваньской компании-производителя пейджеров вызван на допрос

Глава тайваньской компании-производителя пейджеров вызван на допрос Глава тайваньской компании-производителя пейджеров Gold Apollo Сюй Цингуан вызван на допрос в связи со взрывами устройств в Ливане, в результате чего погибли 12 человек.
Другие страны
20 сентября 2024 г. 11:59
Глава тайваньской компании-производителя пейджеров вызван на допрос

Глава тайваньской компании-производителя пейджеров Gold Apollo Сюй Цингуан вызван на допрос в связи со взрывами устройств в Ливане, в результате чего погибли 12 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TVBS.

Сообщается, что пока он проходит по делу в качестве свидетеля.

Напомним, что 17 и 18 сентября в Ливане произошли многочисленные взрывы устройств связи. В различных частях Ливана взорвались рации, телефоны, а также устройства, работающие на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах.

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Версия на английском языке Taiwan questions president of pager company linked to Hezbollah explosions

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