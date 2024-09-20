Глава тайваньской компании-производителя пейджеров вызван на допрос

Глава тайваньской компании-производителя пейджеров Gold Apollo Сюй Цингуан вызван на допрос в связи со взрывами устройств в Ливане, в результате чего погибли 12 человек.

Глава тайваньской компании-производителя пейджеров Gold Apollo Сюй Цингуан вызван на допрос в связи со взрывами устройств в Ливане, в результате чего погибли 12 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TVBS.

Сообщается, что пока он проходит по делу в качестве свидетеля.

Напомним, что 17 и 18 сентября в Ливане произошли многочисленные взрывы устройств связи. В различных частях Ливана взорвались рации, телефоны, а также устройства, работающие на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах.