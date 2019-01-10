Глава спецслужбы Сирии посетил Эр-Рияд

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Начальник Управления национальной безопасности Сирии Али Мамлюк на днях посетил Саудовскую Аравию.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом пишет ливанская газета "Республика".

По информации издания, целью переговоров Мамлюка с саудовскими властями стало "формирование базы для новых отношений Дамаска и Эр-Рияда".

"Восстановление дипломатических отношений между Эр-Риядом и режимом Башара Асада - вопрос ближайшего времени. Саудовская Аравия готовится пересмотреть сирийскую политику последних лет", - пишет газета.

В то же время ряд арабских изданий не исключил возможности того, что в рамках визита в Эр-Рияд Мамлюк мог встретиться и с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.