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Глава спецназа Судана готов встретиться с командующим армии

Глава спецназа Судана готов встретиться с командующим армии Глава сил быстрого реагирования (спецназ) Судана Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) готов провести личную встречу с командующим вооруженными силами страны Абдель Фаттахом аль-Бурханом в любое время и в любом месте при единственном условии.
Другие страны
17 мая 2023 г. 23:51
Глава спецназа Судана готов встретиться с командующим армии

Глава сил быстрого реагирования (спецназ) Судана Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) готов провести личную встречу с командующим вооруженными силами страны Абдель Фаттахом аль-Бурханом в любое время и в любом месте при единственном условии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил политический советник главы суданского спецназа Юсеф Эззат, который несколько часов назад прибыл с визитом в столицу Южного Судана Джубу.

"Глава спецназа готов встретиться с аль-Бурханом в любом месте и в любое время при условии прекращения огня в Судане", - отметил политсоветник, которого процитировал телеканал Al Arabiya. Выступая в Джубе на пресс-конференции после переговоров с южносуданским президентом Салвой Кииром, Эззат назвал пропагандой информацию о том, что "спецназ контролирует суданские больницы и госпитали".

Суданская армия до сих пор отказывалась проводить какие-либо прямые переговоры или встречи с представителями спецназа, считая их мятежниками, и призывая мировое сообщество признать силы быстрого реагирования террористической организацией.

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