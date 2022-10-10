Глава Совета ЕС назвал атаки РФ на города Украины военными преступлениями

Глава совета ЕС Шарль Мишель высказался о нападениях Кремля на ряд украинских городов и призвал стран партнеров G7 привлечь Россию к ответственности.

Глава Совета ЕС Шарль Мишель назвал атаки ВС России на ряд украинских городов военными преступлениями.

Как передает Report, об этом глава Евросовета Шарль Мишель написал на своей странице в Twitter.

"Ужасающие нападения России на Киев и другие города по всей Украине показывают отчаяние Кремля. Эти неизбирательные нападения на гражданское население являются военными преступлениями" , - говорится в публикации.

Ш.Мишель отметил, что страны-партнеры G7 обсудят поддержку Украине и вопрос привлечения российских властей к ответственности за совершенные атаки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем, договорился о срочной встрече стран "Большой семерки" (G7). Ожидается, что заседание состоится 11 октября в видеоформате.