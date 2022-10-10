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Глава Совета ЕС назвал атаки РФ на города Украины военными преступлениями

Глава Совета ЕС назвал атаки РФ на города Украины военными преступлениями Глава совета ЕС Шарль Мишель высказался о нападениях Кремля на ряд украинских городов и призвал стран партнеров G7 привлечь Россию к ответственности.
Другие страны
10 октября 2022 г. 17:43
Глава Совета ЕС назвал атаки РФ на города Украины военными преступлениями

Глава Совета ЕС Шарль Мишель назвал атаки ВС России на ряд украинских городов военными преступлениями.

Как передает Report, об этом глава Евросовета Шарль Мишель написал на своей странице в Twitter.

"Ужасающие нападения России на Киев и другие города по всей Украине показывают отчаяние Кремля. Эти неизбирательные нападения на гражданское население являются военными преступлениями" , - говорится в публикации.

Ш.Мишель отметил, что страны-партнеры G7 обсудят поддержку Украине и вопрос привлечения российских властей к ответственности за совершенные атаки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем, договорился о срочной встрече стран "Большой семерки" (G7). Ожидается, что заседание состоится 11 октября в видеоформате.

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Версия на английском языке European Council chief calls Russian attacks on Ukrainian cities 'war crimes'
Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel: “Rusiyanın Ukraynaya raket hücumu müharibə cinayətidir”

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