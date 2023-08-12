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Глава Штаба обороны Британии встретился в Киеве с Главнокомандующим ВСУ

Глава Штаба обороны Британии встретился в Киеве с Главнокомандующим ВСУ Киев посетил начальник Штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин.
Другие страны
12 августа 2023 г. 19:01
Глава Штаба обороны Британии встретился в Киеве с Главнокомандующим ВСУ

Киев посетил начальник Штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин.

Как передает Report, об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем Telegram.

"Визит в Киев начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина. Конструктивная встреча с нашими британскими партнерами", - написал он.

По словам Залужного, они уже успели провести работу на одном из пунктов управления.

К тому же Главнокомандующий ВСУ подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с наступательными и оборонительными действиями украинских военных.

Кроме того, они обсудили потребности украинских войск.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyanın Müdafiə Qərargahının rəhbəri Ukraynada Zalujnı ilə görüşüb

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