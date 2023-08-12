Глава Штаба обороны Британии встретился в Киеве с Главнокомандующим ВСУ

Киев посетил начальник Штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин.

Киев посетил начальник Штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин.

Как передает Report , об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем Telegram.

"Визит в Киев начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина. Конструктивная встреча с нашими британскими партнерами", - написал он.

По словам Залужного, они уже успели провести работу на одном из пунктов управления.

К тому же Главнокомандующий ВСУ подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с наступательными и оборонительными действиями украинских военных.

Кроме того, они обсудили потребности украинских войск.