Глава штаба обороны Британии: Россия останется угрозой для Лондона на десятилетия

Начальник штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакин заявил, что Россия еще несколько десятилетий будет являться угрозой для Соединенного Королевства.

Начальник штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакин заявил, что Россия еще несколько десятилетий будет являться угрозой для Соединенного Королевства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Радакин заявил в интервью ВВС.

Радакин считает, что вызов, представляемый РФ, будет сохраняться намного дольше 2022, 2023 или 2024 годов.

«Это надолго. Речь идет о десятилетиях, на протяжении которых Россия будет оставаться угрозой. Сейчас угроза усилилась из-за вторжения в Украину», — сказал он.

Адмирал признался, что в Лондоне к Москве относятся как к самой серьезной угрозе своей безопасности, отметив, что политика Китая также не может не вызывать беспокойства у британских военных.

«Россия остается ядерной державой, она обладает кибернетическим потенциалом, возможностями в космосе и у нее есть специальные подводные программы, которые могут угрожать подводным кабелям, с помощью них осуществляется передача информации по всему миру», — подытожил Радакин.