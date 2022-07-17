О нас

Глава штаба обороны Британии: Россия останется угрозой для Лондона на десятилетия

Глава штаба обороны Британии: Россия останется угрозой для Лондона на десятилетия Начальник штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакин заявил, что Россия еще несколько десятилетий будет являться угрозой для Соединенного Королевства.
Другие страны
17 июля 2022 г. 17:46
Глава штаба обороны Британии: Россия останется угрозой для Лондона на десятилетия

Начальник штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакин заявил, что Россия еще несколько десятилетий будет являться угрозой для Соединенного Королевства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Радакин заявил в интервью ВВС.

Радакин считает, что вызов, представляемый РФ, будет сохраняться намного дольше 2022, 2023 или 2024 годов.

«Это надолго. Речь идет о десятилетиях, на протяжении которых Россия будет оставаться угрозой. Сейчас угроза усилилась из-за вторжения в Украину», — сказал он.

Адмирал признался, что в Лондоне к Москве относятся как к самой серьезной угрозе своей безопасности, отметив, что политика Китая также не может не вызывать беспокойства у британских военных.

«Россия остается ядерной державой, она обладает кибернетическим потенциалом, возможностями в космосе и у нее есть специальные подводные программы, которые могут угрожать подводным кабелям, с помощью них осуществляется передача информации по всему миру», — подытожил Радакин.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Admiral: “Rusiya onilliklər boyu Britaniya üçün təhlükə olaraq qalacaq”

Самое читаемое

В Того при взрыве погибли семеро детей
В Того при взрыве погибли семеро детей
10 июля 2022 г. 20:56
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
12 июля 2022 г. 14:14
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
13 июля 2022 г. 11:13
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
13 июля 2022 г. 20:01
В Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
ФотоВ Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
14 июля 2022 г. 09:52
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
15 июля 2022 г. 03:41
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
15 июля 2022 г. 11:44
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
16 июля 2022 г. 10:15
Шведская Electrolux прекращает деятельность в России
Шведская Electrolux прекращает деятельность в России
11 июля 2022 г. 11:13
В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95
В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95
13 июля 2022 г. 00:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi