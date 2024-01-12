Глава Шри-Ланки заявил о присоединении страны к операциям по защите судов в Красном море

Шри-Ланка присоединяется к возглавляемым США операциям по защите торговых судов от нападений повстанцев-хуситов в Красное море.

Шри-Ланка присоединяется к возглавляемым США операциям по защите торговых судов от нападений повстанцев-хуситов в Красное море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава ланкийского государства Ранил Викрамасингхе на встрече в Коломбо с послами ближневосточных стран.

"Присоединение Шри-Ланки к действиям по защите судов в Красном море от атак хуситов не означает военного объединения с какой-либо страной, а является шагом, направленным на обеспечение свободы судоходства", - цитирует президента газета Daily Mirror.

Викрамасингхе заявил, что нападения хуситов на коммерческие суда в Красном море оказывают отрицательное воздействие на мировую торговлю, что ведет к росту цен на глобальном рынке. "В результате последствия этого скажутся на Шри-Ланке", - подчеркнул он.

По его словам, Шри-Ланка выступает за мирное решение конфликта между Израилем и радикальным движением ХАМАС. "Мы остаемся твердыми в поддержке резолюций ООН, призывающих к прекращению боевых действий в секторе Газа", - сказал президент.