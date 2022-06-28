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Глава Шотландии отправила письмо Джонсону о проведении референдума о независимости

Глава Шотландии отправила письмо Джонсону о проведении референдума о независимости Первый министр Шотландии Никола Стерджен отправила премьеру Великобритании Борису Джонсону письмо по предложению о проведении в Шотландии референдума о независимости.
Другие страны
28 июня 2022 г. 22:13
Глава Шотландии отправила письмо Джонсону о проведении референдума о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен отправила премьеру Великобритании Борису Джонсону письмо по предложению о проведении в Шотландии референдума о независимости.

Об этом сообщает Report со ссылкой на правительство страны.

Стерджен написала главе британского правительства, что действия его кабинета «ставят под сомнение саму идею Соединенного Королевства как добровольного партнерства».

Она объявила о предложении провести референдум о независимости от Великобритании 19 октября 2023 года. По ее словам, «пришло время для независимости Шотландии».

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