Глава сессии ГА ООН: Мир должен сотрудничать в подготовке к новым пандемиям

Страны мира должны вынести уроки из ситуации с распространением коронавируса и более тесно сотрудничать на самом высоком уровне по вопросу подготовки к пандемиям, которые могут произойти в будущем.

Страны мира должны вынести уроки из ситуации с распространением коронавируса и более тесно сотрудничать на самом высоком уровне по вопросу подготовки к пандемиям, которые могут произойти в будущем.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Дэннис Фрэнсис.

"Думаю, нам надо обратить внимание на те уроки, которые преподала нам эта пандемия. До этого пандемия была почти 100 лет назад. Однако, как нас предупреждают ученые, есть вероятность того, что пандемии станут более частым явлением и что они, возможно, будут более интенсивными. Нам как международному сообществу необходимо сконцентрироваться на вопросе обеспечения готовности и управления при пандемии, - сказал он. - С пандемией COVID-19 стало ясно, что нам необходим более высокий уровень международного сотрудничества".

Фрэнсис также отметил, что международному сообществу необходимо проявлять большую солидарность в вопросе вакцинации, так как если даже "один регион или один человек останется без вакцины, то это создаст угрозу для остального населения мира".