Глава сената Боливии заразилась коронавирусом

Глава верхней палаты Многонациональной законодательной ассамблеи (парламента) Боливии Эва Копа заболела коронавирусом.

Глава верхней палаты Многонациональной законодательной ассамблеи (парламента) Боливии Эва Копа заболела коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила сама политик.

"Информирую Боливию, что тесты дали положительный результат на COVID-19. Я следую эпидемиологическим протоколам и буду соблюдать изоляцию необходимое время, мое состояние стабильное и я не отстранюсь от исполнения обязанностей в ассамблее, продолжу работать дистанционно", — написала она в Twitter.

Временный президент Боливии Жанин Аньес, которая сама заразилась новым вирусом, выразила поддержку главе сената, пожелав ей скорейшего выздоровления.