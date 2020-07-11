О нас
Report Georgia

Глава сената Боливии заразилась коронавирусом

Глава сената Боливии заразилась коронавирусом Глава верхней палаты Многонациональной законодательной ассамблеи (парламента) Боливии Эва Копа заболела коронавирусом.
Другие страны
11 июля 2020 г. 06:45
Глава сената Боливии заразилась коронавирусом

Глава верхней палаты Многонациональной законодательной ассамблеи (парламента) Боливии Эва Копа заболела коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила сама политик.

"Информирую Боливию, что тесты дали положительный результат на COVID-19. Я следую эпидемиологическим протоколам и буду соблюдать изоляцию необходимое время, мое состояние стабильное и я не отстранюсь от исполнения обязанностей в ассамблее, продолжу работать дистанционно", — написала она в Twitter.

Временный президент Боливии Жанин Аньес, которая сама заразилась новым вирусом, выразила поддержку главе сената, пожелав ей скорейшего выздоровления.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Китае за сутки выявили два случая COVID-19
В Китае за сутки выявили два случая COVID-19
11 июля 2020 г. 07:09
В США разрабатывают ракету 17 раз быструю своих аналогов в мире
В США разрабатывают ракету 17 раз быструю своих аналогов в мире
11 июля 2020 г. 05:15
В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 70 тысяч человек
В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 70 тысяч человек
11 июля 2020 г. 04:14
В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента
В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента
11 июля 2020 г. 03:57
В Египте коронавирусом заразились более 80 тысяч человек
В Египте коронавирусом заразились более 80 тысяч человек
11 июля 2020 г. 02:56
Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
11 июля 2020 г. 00:56
В мире за сутки зафиксировали рекордное количество случаев заражения COVID-19
В мире за сутки зафиксировали рекордное количество случаев заражения COVID-19
10 июля 2020 г. 23:31
Во Франции число жертв коронавируса превысило 30 тысяч человек
Во Франции число жертв коронавируса превысило 30 тысяч человек
10 июля 2020 г. 22:54
 Режим ЧС в Италии могут продлить до конца года
 Режим ЧС в Италии могут продлить до конца года
10 июля 2020 г. 21:35
В Турции число жертв от коронавируса превысило 5,3 тыс.
В Турции число жертв от коронавируса превысило 5,3 тыс.
10 июля 2020 г. 21:28

Последние новости

08:15
В США за сутки коронавирусом заразились рекордные 63,2 тыс. человек Другие страны
07:50
 Картину Роя Лихтенштейна продали за $46 млн Искусство
07:30
В Баку сбитый автомобилем пешеход получил ранения Происшествия
07:09
В Китае за сутки выявили два случая COVID-19 Другие страны
06:55
Cотрудников Amazon обязали удалить с гаджетов TikTok ИКТ
06:45
Глава сената Боливии заразилась коронавирусом Другие страны
06:26
Высокий уровень сахара в крови связали с удвоением риска гибели от COVID-19 Здравоохранение
05:40
Facebook может запретить политическую рекламу ИКТ
05:15
В США разрабатывают ракету 17 раз быструю своих аналогов в мире Другие страны
04:50
Илон Маск вошел в ТОП-10 богатейших людей Бизнес
04:14
В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 70 тысяч человек Другие страны
03:57
В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента Другие страны
02:56
В Египте коронавирусом заразились более 80 тысяч человек Другие страны
02:25
В США объявлено о 25-процентных пошлинах на товары из Франции Финансы
02:20
В Бинагадинском районе сбили велосипедиста Происшествия