Глава Секретной службы США отказалась подавать в отставку после инцидента с Трампом

Директор Секретной службы США Кимберли Читл подтвердила, что не собирается подавать в отставку, несмотря на неспособность вверенного ей ведомства предотвратить покушение на кандидата в американские президенты Дональда Трампа.

Директор Секретной службы США Кимберли Читл подтвердила, что не собирается подавать в отставку, несмотря на неспособность вверенного ей ведомства предотвратить покушение на кандидата в американские президенты Дональда Трампа.

Как передает Report , об этом она заявила на слушаниях в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США.

"Считаю, что я в данный момент являюсь наиболее подходящим лицом для того, чтобы возглавлять Секретную службу", - сказала Читл.

При этом председатель комитета по надзору и подотчетности Джеймс Комер и принимавшие участие в слушаниях законодатели открыто призвали Читл уйти с должности руководителя Секретной службы.

В свою очередь, глава специального комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер (республиканец, от штата Огайо) высказался за то, чтобы Читл была уволена президентом Джо Байденом в случае отказа подать в отставку.

Напомним, что покушение на Трампа было совершено 13 июля (в ночь на 14 июля по бакинскому времени) во время его выступления перед избирателями в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания. Позднее Секретная служба заявила о ликвидации подозреваемого, который был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс.

В результате инцидента погиб один человек, по меньшей мере двое получили ранения.