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Глава СБУ пообещал много "сюрпризов" касательно Крымского моста

Глава СБУ пообещал много "сюрпризов" касательно Крымского моста Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что СБУ готовит много "сюрпризов" касательно Крымского моста.
Другие страны
25 ноября 2023 г. 12:16
Глава СБУ пообещал много сюрпризов касательно Крымского моста

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что СБУ готовит много "сюрпризов" касательно Крымского моста.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом Малюк сказал в документальном фильме СБУ, опубликованном на YouTube.

По его словам, две успешные атаки СБУ на Крымский мост перерезали логистический маршрут, и сейчас мост полноценно не функционирует.

Малюк заявил, что Крымский мост "обречен" и пообещал "много сюрпризов" со стороны СБУ.

"Дроны СБУ показали незащищенность Крымского моста, на оборону которого РФ потратила 1 млрд долларов", - заявил Малюк.

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