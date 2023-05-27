Глава СБУ намекнул на причастность украинских спецслужб к подрыву Крымского моста

Служба безопасности Украины осуществляла "определенные меры" по подрыву Крымского моста в октябре 2022 года.

Служба безопасности Украины осуществляла "определенные меры" по подрыву Крымского моста в октябре 2022 года.

Как передает Report , об этом сказал глава СБУ Василий Малюк в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

Он отказался озвучивать детали, но сообщил, что "принимались определенные меры" в соответствии с международным законодательством и обычаями и традициями ведения войны, с учетом того, что этот логистический путь врага было необходимо перерезать.

Длина Крымского моста составляет 19 километров. Автомобильная часть была введена в строй в мае 2018 года, а в декабре 2019-го пошли первые поезда по его железнодорожной части.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. В результате инцидента погибли пять человек.