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Глава СБУ намекнул на причастность украинских спецслужб к подрыву Крымского моста

Глава СБУ намекнул на причастность украинских спецслужб к подрыву Крымского моста Служба безопасности Украины осуществляла "определенные меры" по подрыву Крымского моста в октябре 2022 года.
Другие страны
27 мая 2023 г. 04:17
Глава СБУ намекнул на причастность украинских спецслужб к подрыву Крымского моста

Служба безопасности Украины осуществляла "определенные меры" по подрыву Крымского моста в октябре 2022 года.

Как передает Report, об этом сказал глава СБУ Василий Малюк в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

Он отказался озвучивать детали, но сообщил, что "принимались определенные меры" в соответствии с международным законодательством и обычаями и традициями ведения войны, с учетом того, что этот логистический путь врага было необходимо перерезать.

Длина Крымского моста составляет 19 километров. Автомобильная часть была введена в строй в мае 2018 года, а в декабре 2019-го пошли первые поезда по его железнодорожной части.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. В результате инцидента погибли пять человек.

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Версия на азербайджанском языке UTX rəisi Ukrayna xüsusi xidmət orqanlarının Krım körpüsünün partladılmasında əli olmasına işarə edib

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