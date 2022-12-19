Глава СБ Молдовы обвинил Россию в подготовке нападения на страну в 2023 году

Глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяцэ заявил в интервью TVR Moldova, что Россия планирует наступление на территорию этого государства в начале 2023 года, передает Report со ссылкой на Газета.ру.

Глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяцэ заявил в интервью TVR Moldova, что Россия планирует наступление на территорию этого государства в начале 2023 года, передает Report со ссылкой на Газета.ру.

«Вопрос не в том, предпримет ли Российская Федерация новое наступление на территорию Молдовы, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе-феврале или позже — в марте-апреле», — сказал он.

По мнению Мустяцэ, целью таких предполагаемых действий будет объединение с Приднестровьем. При этом глава ведомства назвал высоким риск наступления и отметил, что не знает, ограничится ли оно только Приднестровьем.