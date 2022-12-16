О нас

Глава Русского дома в ЦАР тяжело ранен в результате покушения

Глава Русского дома в ЦАР тяжело ранен в результате покушения Директор культурного центра "Русский дом" в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрий Сытый находится в тяжелом состоянии после покушения. Нападение на директора Русского дома в Банги произошло в пятницу: Сытый получил анонимную посылку, которая сдет
Другие страны
16 декабря 2022 г. 16:34
Глава Русского дома в ЦАР тяжело ранен в результате покушения

Директор культурного центра "Русский дом" в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрий Сытый находится в тяжелом состоянии после покушения. Нападение на директора Русского дома в Банги произошло в пятницу: Сытый получил анонимную посылку, которая сдетонировала при вскрытии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил пресс-атташе российской дипмиссии в столице страны Банги Владислав Ильин.

"Состояние здоровья тяжелое: видимо, контузия и потеря крови", - сказал Ильин.

Отвечая на вопрос о том, усилена ли охрана дипмиссии в связи с инцидентом, он отметил, что покушение произошло за пределами посольства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Afrika Respublikasındakı "Rus evi"nin rəhbərinə sui-qəsd olub
Версия на английском языке Head of Russian House in Central African Republic injured

Самое читаемое

На дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
ФотоНа дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
12 декабря 2022 г. 15:06
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 5 января
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 5 января
9 декабря 2022 г. 17:17
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
13 декабря 2022 г. 11:57
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
13 декабря 2022 г. 12:08
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
13 декабря 2022 г. 14:40
Опекающие сепаратистов российские миротворцы идут на азербайджанских журналистов с автоматами
ВидеоОпекающие сепаратистов российские "миротворцы" идут на азербайджанских журналистов с автоматами
13 декабря 2022 г. 10:09
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
12 декабря 2022 г. 12:39
Заявка на таможенное оформление товаров в Азербайджане будет рассматриваться в течение дня
Заявка на таможенное оформление товаров в Азербайджане будет рассматриваться в течение дня
13 декабря 2022 г. 11:31
Российские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
ФотоРоссийские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
12 декабря 2022 г. 11:48
Азербайджанский мониторинг на территории временного размещения российских миротворцев не состоялся в результате провокации
Азербайджанский мониторинг на территории временного размещения российских миротворцев не состоялся в результате провокации
10 декабря 2022 г. 20:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi