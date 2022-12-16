Глава Русского дома в ЦАР тяжело ранен в результате покушения

Директор культурного центра "Русский дом" в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрий Сытый находится в тяжелом состоянии после покушения. Нападение на директора Русского дома в Банги произошло в пятницу: Сытый получил анонимную посылку, которая сдет

Директор культурного центра "Русский дом" в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрий Сытый находится в тяжелом состоянии после покушения. Нападение на директора Русского дома в Банги произошло в пятницу: Сытый получил анонимную посылку, которая сдетонировала при вскрытии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил пресс-атташе российской дипмиссии в столице страны Банги Владислав Ильин.

"Состояние здоровья тяжелое: видимо, контузия и потеря крови", - сказал Ильин.

Отвечая на вопрос о том, усилена ли охрана дипмиссии в связи с инцидентом, он отметил, что покушение произошло за пределами посольства.