Глава российской делегации: Отношения между РФ и НАТО - более чем холодная война

Отношения между Россией и НАТО в настоящее время можно описать как "более, чем холодная война".

Отношения между Россией и НАТО в настоящее время можно описать как "более, чем холодная война".

Как передает Report , такое мнение глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью местному СМИ.

Он напомнил, что во времена холодной войны представители НАТО регулярно заявляли об оценке вероятности нападения СССР и стран Варшавского договора. А в принятой на саммите Североатлантического альянса в Мадриде в 2022 году концепции Россию называют "наиболее значительной и прямой угрозой".

"На протяжении как минимум ближайших десяти лет представители НАТО будут принимать решения исходя из данной агрессивно-конфронтационной логики. Видимо, теперь их (НАТО – ред.) идеал евробезопасности заключается в обмотанных колючей проволокой границах с нашей страной. Как следствие, отношения Россия–НАТО сейчас можно охарактеризовать как более, чем холодная война", – сказал дипломат.