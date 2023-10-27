Глава Роскосмоса: МКС превысил все допустимые сроки эксплуатации

Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Международная космическая станция (МКС) превысила все допустимые сроки эксплуатации.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Международная космическая станция (МКС) превысила все допустимые сроки эксплуатации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Борисов заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

"Вы знаете, что Международная космическая станция уже подходит к финишу своего существования. <…> К сожалению, она уже превысила все допустимые сроки существования", - сказал Борисов.

Он добавил, что 80% российского оборудования на МКС находится за пределами гарантийных сроков существования.

Отметим, что в апреле директор NASA Билл Нельсон в интервью агентству Reuters заявил, что рассчитывает на сотрудничество России и США по проекту МКС до 2030 года.