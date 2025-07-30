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Глава Росатома анонсировал встречу с гендиректором МАГАТЭ в сентябре

Глава Росатома анонсировал встречу с гендиректором МАГАТЭ в сентябре Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что встреча с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ожидается в конце сентября в Москве в рамках проведения мировой атомной недели.
Другие страны
30 июля 2025 г. 20:28
Глава Росатома анонсировал встречу с гендиректором МАГАТЭ в сентябре

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что встреча с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ожидается в конце сентября в Москве в рамках проведения мировой атомной недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил журналистам.

"Мы получили одобрение руководства страны на то, что в рамках мировой атомной недели пройдет еще целый ряд консультаций на высшем уровне по развитию атомной тематики. Ну вот и на этот саммит мы ожидаем в том числе Гросси", - сказал он.

Атомная неделя пройдет в Москве с участием международных партнеров и представителей атомной отрасли.

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