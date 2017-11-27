Глава Римско-католической церкви впервые прибыл в Мьянму

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Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск прибыл в Мьянму с апостольским визитом, став первым главой Римско-католической церкви, посетившим эту страну, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Самолет с понтификом приземлился в аэропорту Янгона, крупнейшего города Мьянмы.

Местные жители ожидали прибытия понтифика на улицах Янгона и у здания аэропорта, держа его портреты в руках и плакаты с приветственными надписями.

Как сообщают организаторы визита, в Мьянме папа римский пробудет до 2 декабря, включительно. У понтифика запланированы встречи с президентом республики Тхином Чжо, государственным советником и де-факто политическим лидером Мьянмы Аун Сан Су Чжи, а также с главнокомандующим армией Мин Аун Хлаингом. В среду папа Франциск, как ожидается, проведет мессу в Янгоне, а на следующий день покинет страну и направится в соседний Бангладеш.

Организаторы визита главы Святого престола в Мьянму сообщили, что Папа Римский Франциск в ходе своего визита не намерен обсуждать с местными властями кризис в западном штате Ракхайн, который привел к массовому бегству представителей народности рохинджа в Бангладеш.