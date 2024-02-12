Глава Rheinmetall намерен нарастить выпуск снарядов до 700 тыс. в год

Оборонный концерн Rheinmetall намерен к 2025 году нарастить производственные мощности по выпуску артиллерийских снарядов до 700 тыс. единиц в год.

Оборонный концерн Rheinmetall намерен к 2025 году нарастить производственные мощности по выпуску артиллерийских снарядов до 700 тыс. единиц в год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава концерна Армин Паппергер в интервью газете Handelsblatt.

"Мы удваиваем или даже утраиваем на отдельных предприятиях мощности по производству пороха, который необходим, в частности, для [производства] зарядов артиллерийских снарядов", - сказал он.

По словам Паппергера, концерн планирует ежегодно производить до 700 тыс. снарядов к 2025 году. До этого времени Украина продолжит оставаться зависимой от американских запасов, отметил он.