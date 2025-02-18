Глава РФПИ: РФ и США ждет долгий путь по исправлению ошибок администрации Байдена

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о наличии большого числа разногласий между США и Россией.

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о наличии большого числа разногласий между США и Россией.

Об этом Report передает со ссылкой на Интерфакс.

"Есть и много разногласий. Перед нами долгий путь по исправлению ошибок, которые администрация [экс-президента США Джо] Байдена сделала", - сказал Дмитриев.

Он также отметил, что на переговорах в Эр-Рияде от американской стороны звучал важный посыл о необходимости диалога двух стран.

По его словам, парадигма существовавшая при президенте Джо Байдене, отошла на задний план, а новая администрация президента Трампа стремится к налаживанию контактов.

"Предстоит очень длинный путь", - отметил глава РФПИ.