Глава разведслужбы Пакистана стал советником по нацбезопасности в правительстве

Генеральный директор разведывательной службы Пакистана генерал-лейтенант Асим Малик назначен советником по национальной безопасности в правительстве страны.

Генеральный директор разведывательной службы Пакистана генерал-лейтенант Асим Малик назначен советником по национальной безопасности в правительстве страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источник.

"Генеральный директор межведомственной разведки (спецслужба Пакистана) Асим Малик получил пост советника по нацбезопасности, это решение вступает в силу незамедлительно", - сообщил он.

Речь идет о беспрецедентной мере, впервые в истории страны такую должность занял глава разведслужбы.

Советник по нацбезопасности курирует в правительстве Пакистана вопросы безопасности, внешней политики, занимается решением стратегических задач, а также руководит отделом нацбезопасности в секретариате премьер-министра. В то же время Малик также продолжит руководить и пакистанской разведкой.

Решение о назначении главы разведслужбы на пост советника по национальной безопасности принято в связи с резким ухудшением отношений с соседней Индией.