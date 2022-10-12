Глава разведки Великобритании не уверен, что Запад вовремя засечет ядерный удар России

Стопроцентной гарантии того, что западные военные вовремя засекут факт применения ядерного оружия Россией, нет.
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"Мне хочется думать, что с нашими союзниками у нас был бы хороший шанс засечь это, но, конечно, в этой сфере никогда нет гарантий, - признал Флеминг, выступая в лондонском Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны. - Надеюсь, что с учетом российской ядерной доктрины и подхода президента РФ Владимира Путина, мы заранее будем знать об этом потенциальном ударе, но я считаю, что применяемая риторика заслуживает беспокойства".