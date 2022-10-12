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Глава разведки Великобритании не уверен, что Запад вовремя засечет ядерный удар России

Глава разведки Великобритании не уверен, что Запад вовремя засечет ядерный удар России Стопроцентной гарантии того, что западные военные вовремя засекут факт применения ядерного оружия Россией, нет.
Другие страны
12 октября 2022 г. 05:53
Глава разведки Великобритании не уверен, что Запад вовремя засечет ядерный удар России

Стопроцентной гарантии того, что западные военные вовремя засекут факт применения ядерного оружия Россией, нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил руководитель Центра правительственной связи (службы радиоэлектронной разведки) Великобритании Джереми Флеминг.

"Мне хочется думать, что с нашими союзниками у нас был бы хороший шанс засечь это, но, конечно, в этой сфере никогда нет гарантий, - признал Флеминг, выступая в лондонском Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны. - Надеюсь, что с учетом российской ядерной доктрины и подхода президента РФ Владимира Путина, мы заранее будем знать об этом потенциальном ударе, но я считаю, что применяемая риторика заслуживает беспокойства".

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