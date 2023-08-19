Глава разведки Словакии задержан по делу о превышении полномочий

Главу информационной службы (разведки) Словакии Михала Алача задержали по подозрению в создании преступной группы, превышении полномочий и воспрепятствовании правосудию. Алач пока не намерен уходить в отставку.

Главу информационной службы (разведки) Словакии Михала Алача задержали по подозрению в создании преступной группы, превышении полномочий и воспрепятствовании правосудию. Алач пока не намерен уходить в отставку.

Как передает Report, об этом сообщил его адвокат Мариан Бошанский.

"Сегодня утром состоялась очная ставка, следователь объяснил основания для задержания (с целью предотвращения сговора)", - сказал адвокат.

По делу также проходит глава Управления нацбезопасности Словакии Роман Конечны, который тоже подозревается в превышении должностных полномочий.

Глава словацкой оппозиционной партии Smer, бывший премьер-министр Роберт Фицо сообщал, что полиция задержала Алача из-за опасений, что он может повлиять на свидетелей. По версии полиции, он состоял в преступной группе, возглавляемой одним из словацких бизнесменов. Ее целью якобы было влияние на расследование уголовных дел.