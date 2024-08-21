Глава разведки Израиля признал провал возглавляемого им ведомства 7 октября

Глава военной разведки Израиля генерал-майор Аарон Халива во время церемонии отставки с поста взял на себя ответственность за неспособность страны защитить свои границы 7 октября.

Глава военной разведки Израиля генерал-майор Аарон Халива во время церемонии отставки с поста взял на себя ответственность за неспособность страны защитить свои границы 7 октября.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Reuters.

"Провал разведывательного корпуса произошел по моей вине", - заявил Халива.

Он призвал провести национальное расследование, чтобы глубоко изучить и понять причины, которые привели к эскалации конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

38-летний ветеран вооруженных сил объявил о своей отставке еще в апреле, но до сих пор продолжал исполнять свои обязанности.

Отмечается, что он стал одним из многих высокопоставленных израильских командиров, которые заявили, что не смогли предвидеть и предотвратить самую смертоносную атаку в истории Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Эта ситуация серьезно подорвала репутацию израильских военных и разведывательных служб, которые ранее считались практически непобедимыми, отмечается в публикации.