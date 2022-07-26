Глава Qatar Airways прогнозирует еще пару трудных лет для глобальной авиации

Проблемы в глобальном авиационном секторе, восстанавливающемся от последствий пандемии COVID-19, сохранятся в ближайшие годы.

Проблемы в глобальном авиационном секторе, восстанавливающемся от последствий пандемии COVID-19, сохранятся в ближайшие годы.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил Financial Times главный исполнительный директор авиакомпании Qatar Airways Акбар аль-Бакер.

"Пандемия нарушила цепочки поставок в отрасли. Я думаю, это продлится еще пару лет, это не закончится завтра", - считает он.

Среди основных проблем, с которыми сталкивается авиакомпания, Акбар аль-Бакер отметил дефицит рабочей силы в Европе, отсрочки в поставках самолетов производителями и недостаток запасных компонентов.

Проблема нехватки сотрудников в европейских авиакомпаниях и аэропортах, по его словам, несет в себе наибольшие трудности для Qatar Airways, поскольку нарушает регулярность полетов в Доху.

"IAG имеет огромный потенциал, и я уверен, что осталось недолго до того, как ситуация развернется к лучшему, и компания вновь станет такой же, как до пандемии, - заявил Акбар аль-Бакер. - Надо понимать, что они многое делают, чтобы улучшить стандарты и сервисы".

Несмотря на последствия пандемии и сохраняющиеся в отрасли сложности, Qatar Airways зафиксировала прибыль в $1,5 млрд по итогам финансового года, завершившегося в марте, благодаря росту грузовых авиаперевозок. В период пандемии авиакомпания продолжала летать и даже добавила рейсы по многим направлениям.