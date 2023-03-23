Глава программы СЕ по борьбе с отмыванием денег, являющийся сыном генерала СВР РФ, лишился поста

Руководитель программы Совета Европы (СЕ) по борьбе с отмыванием денег Moneyval Игорь Небываев из-за обнародованной ранее информации лишился своего поста и в будущем будет работать в другом месте в Совете Европы.

Руководитель программы Совета Европы (СЕ) по борьбе с отмыванием денег Moneyval Игорь Небываев из-за обнародованной ранее информации лишился своего поста и в будущем будет работать в другом месте в Совете Европы.

Как передает Report , об этом сообщила газета Bild со ссылкой на представителя Небываева.

Издание отмечает, это произошло спустя неделю после того, как оно сообщило о том, что его отец является действующим генералом Службы внешней разведки РФ. В качестве главы Moneyval Небываев, как указывает газета, имел доступ к данным по борьбе с отмыванием денег в 46 странах - членах Совета Европы.

Он также принял участие в оценке действий Германии в июне 2022 года. Сам Небываев не стал комментировать эту информацию.