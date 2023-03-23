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Глава программы СЕ по борьбе с отмыванием денег, являющийся сыном генерала СВР РФ, лишился поста

Глава программы СЕ по борьбе с отмыванием денег, являющийся сыном генерала СВР РФ, лишился поста Руководитель программы Совета Европы (СЕ) по борьбе с отмыванием денег Moneyval Игорь Небываев из-за обнародованной ранее информации лишился своего поста и в будущем будет работать в другом месте в Совете Европы.
Другие страны
23 марта 2023 г. 23:31
Глава программы СЕ по борьбе с отмыванием денег, являющийся сыном генерала СВР РФ, лишился поста

Руководитель программы Совета Европы (СЕ) по борьбе с отмыванием денег Moneyval Игорь Небываев из-за обнародованной ранее информации лишился своего поста и в будущем будет работать в другом месте в Совете Европы.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на представителя Небываева.

Издание отмечает, это произошло спустя неделю после того, как оно сообщило о том, что его отец является действующим генералом Службы внешней разведки РФ. В качестве главы Moneyval Небываев, как указывает газета, имел доступ к данным по борьбе с отмыванием денег в 46 странах - членах Совета Европы.

Он также принял участие в оценке действий Германии в июне 2022 года. Сам Небываев не стал комментировать эту информацию.

На сайте программы уже внесена соответствующая поправка. Новым исполнительным директором Moneyva указана бывшая глава отдела правового сотрудничества Совета Европы Ливия Стойка-Бехт.

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Версия на азербайджанском языке “Bild”: “Atası Rusiya kəşfiyyatının generalı çıxan AŞ proqramının rəhbəri vəzifəsindən gedib”

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