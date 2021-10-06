Глава программы ООН: Экономика Афганистана на грани коллапса

Мировое сообщество должно выделить средства для разрешения экономического кризиса в Афганистане, ситуация на грани коллапса.

Мировое сообщество должно выделить средства для разрешения экономического кризиса в Афганистане, ситуация на грани коллапса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила директор Всемирной продовольственной программы ООН по стране Мэри-Эллен Макгроарти, выступая по видеосвязи.

"Экономика в Афганистане находится на грани коллапса. Кризис наличных, банки закрывают двери, сбережения недоступны для населения, - сказала она. - Ситуация становится хуже, зима на пороге. Я призываю международное сообщество предоставить ресурсы".