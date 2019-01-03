Глава пресс-службы Елисейского дворца уходит в отставку

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Сильвен Фор покидает пост главы пресс-службы и службы связей с общественностью президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

C.Фор подтвердил газете Le Parisien свое решение. Как подчеркивает газета, вероятной причиной стало ухудшение отношений между президентом и его помощником, которого ранее считали и его близким другом.

Сам Фор, комментируя свое решение об уходе, сообщил, что "намерен посвятить себя своей семье" и что его отставка последует в конце января.

Фор заявил, что "остается полностью лояльным президенту Макрону" и что их "особые отношения не пострадали".