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    Глава пресс-службы Елисейского дворца уходит в отставку

    Вероятной причиной стало ухудшение отношений между Эммануэлем Макроном и его помощником

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Сильвен Фор покидает пост главы пресс-службы и службы связей с общественностью президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    C.Фор подтвердил газете Le Parisien свое решение. Как подчеркивает газета, вероятной причиной стало ухудшение отношений между президентом и его помощником, которого ранее считали и его близким другом.

    Сам Фор, комментируя свое решение об уходе, сообщил, что "намерен посвятить себя своей семье" и что его отставка последует в конце января.

    Фор заявил, что "остается полностью лояльным президенту Макрону" и что их "особые отношения не пострадали". 

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