Глава предприятия во Франции убил заложницу и покончил с собой

Директор предприятия в французском Домоне (департамент Валь-д'Уаз), который взял жену в заложники, убил ее и покончил с собой.

Директор предприятия в французском Домоне (департамент Валь-д'Уаз), который взял жену в заложники, убил ее и покончил с собой.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFM.

Ситуация продолжалась около трех часов, полиция все это время вела переговоры со злоумышленником, пытаясь убедить его сдаться властям.

Вооруженный мужчина взял в заложники жену, а до этого несильно ранил на улице двух человек. Полиция исключила версию теракта, сообщив, что речь, скорее всего, идет о ссоре на бытовой почве. Известно, что супруги находились в процессе развода, и жена неоднократно жаловалась в полицию на мужа, обвиняя его в актах насилия на бытовой почве.