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Глава правящей партии Германии отказался поставлять Украине танки Leopard

Глава правящей партии Германии отказался поставлять Украине танки Leopard ФРГ не будет в одностороннем порядке поставлять вооруженным силам Украины танки Leopard.
Другие страны
8 января 2023 г. 06:33
Глава правящей партии Германии отказался поставлять Украине танки Leopard

ФРГ не будет в одностороннем порядке поставлять вооруженным силам Украины танки Leopard.

Как передает Report со ссылкой на объединение RND, об этом заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ, возглавляет правящую коалицию) Ларс Клингбайль.

"Ни одна страна сейчас не поставляет Киеву такие тяжелые танки, как Leopard 1 или Leopard 2. Поэтому правильно, что американцы, французы, а также мы как федеральное правительство постоянно думаем о том, можем ли мы сейчас оказаться вовлеченными в эту войну", - сказал Клингбайль.

Он добавил, что поставки БМП Marder являются согласованным сигналом поддержки со стороны Запада.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyanın hakim partiyasının rəhbəri Ukraynaya “Leopard” tankları verməkdən imtina edib

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