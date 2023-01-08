Глава правящей партии Германии отказался поставлять Украине танки Leopard

ФРГ не будет в одностороннем порядке поставлять вооруженным силам Украины танки Leopard.

ФРГ не будет в одностороннем порядке поставлять вооруженным силам Украины танки Leopard.

Как передает Report со ссылкой на объединение RND , об этом заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ, возглавляет правящую коалицию) Ларс Клингбайль.

"Ни одна страна сейчас не поставляет Киеву такие тяжелые танки, как Leopard 1 или Leopard 2. Поэтому правильно, что американцы, французы, а также мы как федеральное правительство постоянно думаем о том, можем ли мы сейчас оказаться вовлеченными в эту войну", - сказал Клингбайль.

Он добавил, что поставки БМП Marder являются согласованным сигналом поддержки со стороны Запада.